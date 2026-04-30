Battalgazi\'de proje tanıtım gezileri devam ediyor

Battalgazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelere yönelik yerinde tanıtım gezileri sürerken, yatırımlar bu kez AK Parti Kadın Kolları mahalle teşkilatı üyelerine tanıtıldı.

Battalgazi'de belediye tarafından hayata geçirilen yatırımlar yerinde incelenmeye devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeler, AK Parti Kadın Kolları mahalle teşkilatı üyeleri tarafından sahada görüldü. Program kapsamında Göller, Bağtepe ve Hacı Yusuflar mahallelerinden katılan kadınlar; Güneş Enerji Santrali, Hayvan Barınağı, Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi, Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi, Derme Deresi Alanı, Afet ve İnsani Yardım Lojistik Deposu ile Kırkgöz Sahil Parkı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Projeler ihtiyaca yönelik ve yerinde çalışmalar"

AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rahime Karakuş, yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını belirterek, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte belediye başkanımızın hayata geçirdiği projeleri yerinde gördük. Gördüğümüz çalışmaların tamamı ihtiyaç odaklı ve yerinde yatırımlar. Güneş Enerji Santrali'ni ziyaret ettik, ardından hayvan barınağına gittik. Barınakta çok sayıda hayvanın bakımının yapıldığını gördük" dedi.

Ziyaret edilen diğer alanlara da değinen Karakuş, "Kilit taşı üretim tesisini gezdik. Deprem sonrası zarar gören yol ve kaldırımların bu tesis sayesinde daha uygun maliyetle yenilenebileceğini öğrendik. Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınlara yönelik kurslar ve kreş imkanı dikkat çekiciydi. Kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştıran bir ortam oluşturulmuş." ifadelerini kullandı.

Derme Deresi'nde yapılan düzenlemelere de değinen Karakuş, "Daha önce kullanılmayan bir alanın bugün ailelerin vakit geçirebileceği bir yer haline getirildiğini gördük. Lojistik depoda ise ihtiyaç anında kullanılmak üzere birçok malzemenin hazır bulundurulduğu ifade edildi. Kırkgöz Sahil Parkı da sosyal yaşam açısından önemli bir alan olmuş" şeklinde konuştu.

"Çalışmalar sahada karşılık buluyor"

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları üyelerinden Kezban Zengin de yapılan gezinin faydalı olduğunu belirterek, "Ziyaret ettiğimiz tüm alanlarda yapılan çalışmaların sahada karşılık bulduğunu gördük. Güneş enerji santrali, hayvan barınağı ve sahil parkı gibi projeler dikkat çekiciydi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

"Üretim ve hizmet birlikte yürütülüyor"

AK Parti Malatya Kadın Kolları İl Yönetimi üyelerinden Songül Aksüt ise belediyenin üretim odaklı çalışmalarına dikkat çekerek, "Bugün Battalgazi'de hayata geçirilen projeleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Kırkgöz Sahil Parkı, GES ve kadınlara yönelik kurs merkezleri öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Belediyenin bazı hizmetleri kendi imkanlarıyla yürütmesi, yapılan işlerin sürdürülebilirliği açısından önemli. Bu tür saha ziyaretleri yapılan hizmetlerin yerinde görülmesi açısından faydalı oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA