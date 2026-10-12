Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline insan ticareti eğitimi verildi - Son Dakika
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline insan ticareti eğitimi verildi

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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler personeline insan ticareti eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması eğitimi verildi. Eğitimde mağdurların tespiti, korunması ve ilgili kurumlara yönlendirilmesi anlatıldı; personelin farkındalığının artırılması amaçlandı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması konularında eğitim verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü personellerinden Kübra Yıkılmaz Öztürk tarafından verilen eğitimde, insan ticaretinin tanımı, mücadele yöntemleri ve mağdurların korunmasına yönelik konular ele alındı.

Eğitimde insan ticaretinin farklı biçimleri, mağdurların karşılaşabileceği riskler ve mağduriyetlerin önlenmesinde kurumların rolü üzerinde duruldu. Ayrıca insan ticareti mağdurlarının tespit edilmesi, korunması ve ilgili kurumlara yönlendirilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Programla kurum personelinin insan ticareti konusunda farkındalığının artırılması ve mağdurların korunmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıBayburtEğitimGüncelYerelSon Dakika

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