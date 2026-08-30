Aydıntepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Aydıntepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Aydıntepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Bayburt Aydıntepe'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve şiir okunmasının ardından tebrik töreni yapıldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlama programına Kaymakam Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve ilçe protokolü katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Program kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, öğrenciler tarafından şiirler okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarla sona erdi. Törenin ardından kaymakamlık makamında tebrik töreni düzenlenerek bayram kutlamaları kabul edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydıntepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

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