Bayburt Aydıntepe'de Atatürk'ü anma programında öğrenciler müzikal tiyatro sahneledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Aydıntepe'de Atatürk'ü anma programında öğrenciler müzikal tiyatro sahneledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Aydıntepe\'de Atatürk\'ü anma programında öğrenciler müzikal tiyatro sahneledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt Aydıntepe'de çelenk töreni ve Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesindeki programla anıldı. Öğrenciler programda 'Damarlarda Yaşıyor Atatürk' adlı müzikal tiyatroyu sahneledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen tören ve programla anıldı.

Anma etkinlikleri, 125. Yıl Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Deniz Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde devam etti. Kaymakam Yıldırım, ilçe protokolü, veliler ve öğrencilerin katıldığı programda, öğrenciler tarafından 'Damarlarda Yaşıyor Atatürk' adlı müzikal tiyatro sahnelendi. Gösteri, öğrencilerin sahne performansı ve hazırlanan dekorlarla izleyenlerden beğeni topladı.

Programda ayrıca Atatürk'ün hayatını konu alan video gösterimi izlendi, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatAydıntepeBayburtGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:27:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt Aydıntepe'de Atatürk'ü anma programında öğrenciler müzikal tiyatro sahneledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android