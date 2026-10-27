Bayburt Aydıntepe'de kadınlara cami sohbetleri 15 günlük periyotlarla başlatıldı - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe'de kadınlara cami sohbetleri 15 günlük periyotlarla başlatıldı

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Bayburt Aydıntepe\'de kadınlara cami sohbetleri 15 günlük periyotlarla başlatıldı
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Bayburt Aydıntepe'de kadınlara yönelik cami sohbetleri başlatıldı. Aydıntepe İlçe Müftülüğünce 15 günlük periyotlarla düzenlenecek programlar ilçe merkezi ve köylerde yapılacak; Kur'an kursu öğreticileri kadınlara rehberlik edecek, dini bilinç ve manevi bağların güçlenmesi hedefleniyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, kadınların dini bilgi ve manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla cami sohbetleri başlatıldı.

İlçe merkezi ve köylerde 15 günlük periyotlarla düzenlenecek sohbetlerde dini ve ahlaki değerler, aile hayatı, ibadet bilinci ve manevi gelişim konuları ele alınacak. Aydıntepe İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen program kapsamında ilçe merkezindeki Bilal-i Habeş Camisi ile Yukarı Kırzı, Aşağı Kırzı, Akbulut ve İncili köylerinde sohbet programları gerçekleştirilecek. Programlarda kadınlara Kur'an kursu öğreticileri rehberlik edecek.

Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ve Hz. Muhammed'in örnek hayatı çerçevesinde yapılacak buluşmalarla kadınların dini konularda bilinçlenmesi ve manevi bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
AydıntepeBayburtKadınYaşamYerelCamiSon Dakika

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