Bayburt Aydıntepe\'de Müftü Koyuncu, kadın kursiyerlerin taleplerini dinledi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında kadınlara yönelik eğitimler devam ediyor. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, kurslarda yürütülen çalışmalar hakkında Kur'an kursu öğreticilerinden bilgi aldı.

Kurslarda öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen Koyuncu, Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, temel dini bilgilerin kazandırılması ve milli-manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması kapsamında yürütülen çalışmaların önemine değindi. Kadın kursiyerlerle sohbet eden Koyuncu, kursiyerlerin kurslara ilişkin talep ve beklentilerini dinledi.

Koyuncu, mevcut eğitim faaliyetleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan programlar hakkında da Kur'an kursu öğreticileriyle görüş alışverişinde bulundu.