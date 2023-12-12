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Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi'nde Soğanlı Kabartma Halıları Kursları Açıldı - Son Dakika
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Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi'nde Soğanlı Kabartma Halıları Kursları Açıldı

Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan halı dokuma kursları ve dokunan Soğanlı kabartma halıları, Bayburt halkı ve turistler tarafından ilgi görüyor. Bu halılar, Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden talep alıyor ve Bayburt turizmine katkı sağlıyor.

Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi\'nde Soğanlı Kabartma Halıları Kursları Açıldı
12.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:34
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Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslarda dokunan "Soğanlı kabartma halıları" Bayburt halkı ve misafirlerin beğenisine sunuluyor.

Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan halı dokuma kursları ve dokunan halılar yoğun ilgi görüyor. Açılan kurslar bir taraftan kursiyerlere sosyalleşme imkanı sağlarken diğer taraftan dokunan kabartma halılar Bayburt turizmine katkı sunuyor. Almanya ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden talep görüyor. Ayrıca yerli turistlerin de dikkatini çekiyor. Adını Soğanlı Dağlarından alan "Soğanlı kabartma halıları" yöre halkınca ilmek ilmek dokunarak evlerdeki ve tanıtım günlerindeki yerini korumayı sürdürüyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt Aydıntepe Halk Eğitimi Merkezi'nde Soğanlı Kabartma Halıları Kursları Açıldı - Son Dakika
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