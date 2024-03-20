Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Mahalle Sakinleriyle Buluştu

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle mahalle odasında bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu. Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Pekmezci'nin programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şingah ve Mehmet Çelebi mahalle odasında teravih namazından sonra vatandaşlarla buluşan Başkan Pekmezci, belediye tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Göreve geldiği süre içerisinde 5 yılda yaptıklarını tek tek anlatan Başkan Pekmezci, istihdam odaklı projelerinden bahsederek, birçok projeyi Bayburt Belediyesi olarak hayata geçirdiklerini vurguladı.

Bayburt'un kronikleşen su sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Pekmezci, Su Arıtma Tesisinin yüzde 55'inin tamamlandığını söyleyerek kısa bir sürede inşaatın biteceğini, artık musluklardan kireçsiz suların akacağını ifade etti.

5 yıl boyunca bıkmadan, yorulmadan Bayburt'a hizmet ettiklerini bildiren Başkan Pekmezci, Bayburtluların her şeye layık olduğunu kaydederek, yeniden seçilmesi halinde hizmetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Belediye tarihinde bugüne kadar yapılmış en önemli projeleri tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Pekmezci, "Sizin için yaptığımız her güzel çalışma sizler için, bizim için umut, yarınlar için gurur vesilesi olmaktadır. Birazdan 5 yıllık hizmet yolculuğuna çıkacağız, yaptıklarımız az değil, sizler de takdir edeceksiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah bizlere bir kez daha destek vereceğinize gönülden inanıyorum" dedi.

Başkan Pekmezci'nin sunumunun ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bayburtlu vatandaşlar Başkan Pekmezci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, merak ettikleri soruları yönelttiler. Vatandaşların sorularını tek tek cevaplayan Başkan Pekmezci, talep ve istekleri de dinledi.

Vatandaşların yoğun katılımıyla yaklaşık bir saat süren toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, MHP Bayburt İl eski Başkanı Bekir Kasap, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin, İl Genel Meclisi Üyeleri, muhtarlar, muhtar adayları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT