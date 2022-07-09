Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi - Son Dakika
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Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi

09.07.2022 08:46

Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizlediBAYBURT Bayburt Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi

BAYBURT Bayburt Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bayburt Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce mezarlık içlerindeki yabani otlar temizlenirken, çöpler de birer birer toplandı. Ekipler, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirilmesi için çaba sarf ederek, temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Öte yandan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Bayburt Belediyesinin bayram için çalışmalarını bu şekilde titizlikle yaptığını, vatandaşa hizmet etmek için yoğun mesai içeresinde olduklarını bildirdi. Pekmezci, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, "Yeni bir bayram başlangıcındayız, mübarek Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret edeceği mezarlıklar, kabristanlar ve o alanlardaki otların biçilmesi, vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmesi adına çalışanlarımız büyük gayret sarf ediyor. Aynı zamanda aynı uygulamayı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz elemanlarımız yoğun bir şekilde sürdürüyor" dedi. Bunun yanı sıra kurban kesim yerleri hakkında da bilgiler aktaran Pekmezci, "Mübarek Kurban Bayramı arefesinde bir taraftan da özellikle kurban kesim alanlarının tespitini yaparak, bu alanlarda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına bu hizmeti yürüten müdürlüklerimiz, yoğun bir çalışma içerisinde. Pazar yerimiz şu an kalabalık, sürekli açık durumda. Şehrimizde Kurban Bayramı nedeniyle özellikle dışarıdan gelen hemşerimizle birlikte yoğun bir nüfus artışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Biz de elimizden geldiğince Belediye hizmetlerinin daha aktif şekilde olabilmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Vatandaşların bayramını kutlayan Pekmezci, hayırlı bayramlar temennisinde bulunarak, "İnşallah rabbim bu güzel Kurban Bayramında sağlık, sıhhat içerisinde kazasız, belasız bir bayramı kutlamanın vatandaşlarımızla o sıcak havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşarız inancıyla, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını yürekten kutluyorum. Rabbim sağlık içerisinde nice bayramlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Bayburt, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi - Son Dakika

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