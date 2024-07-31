Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Fırınlarda Denetim Gerçekleştirdi

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Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerde zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluğu gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti. - BAYBURT