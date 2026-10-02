Bayburt BTSO'da Süleyman Seyhan yeniden başkan seçildi, 16 isim meclise girdi - Son Dakika
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Bayburt BTSO'da Süleyman Seyhan yeniden başkan seçildi, 16 isim meclise girdi

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Bayburt BTSO\'da Süleyman Seyhan yeniden başkan seçildi, 16 isim meclise girdi
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Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası genel kurulunda Başkan Süleyman Seyhan, tek aday olarak katıldığı seçimde yeniden başkan seçildi. 7 gruptan aday gösterilen 16 isim oda meclisine girmeye hak kazandı; meclis başkanı ve yönetim kurulu 8 Ekim 2026'daki ilk toplantıda belirlenecek.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut Başkan Süleyman Seyhan, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 7 grupta aday gösterilen 16 isim de Ticaret ve Sanayi Odası Meclisine girmeye hak kazandı.

BTSO'da yapılan seçimlerde oda meclisinde görev alacak isimler belirlenirken, yönetim kurulunun oluşturulması ve meclis başkanının seçimi ise ilk toplantıda yapılacak.

8 Ekim 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk toplantıda meclis başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından BTSO'da yeni dönemde görev yapacak meclis üyeleri belli olurken, 8 Ekim'deki toplantıyla odanın yeni dönem yönetimi de şekillenecek.

Kaynak: İHA
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