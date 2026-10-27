Bayburt DKMP'nin yeni müdürü Halil Karaca göreve başladı, Vali Eldivan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bayburt DKMP'nin yeni müdürü Halil Karaca göreve başladı, Vali Eldivan'ı ziyaret etti

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Bayburt DKMP\'nin yeni müdürü Halil Karaca göreve başladı, Vali Eldivan\'ı ziyaret etti
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Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yeni müdürü Halil Karaca görevine başladı. Karaca, görevi Samsun'a tayini çıkan Hasan Demirci'den devraldı ve Vali Mustafa Eldivan'ı ziyaret etti.

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünün yeni müdürü Halil Karaca, görevine başladı. Karaca, Samsun'a tayini çıkan Hasan Demirci'den görevi devraldı.

Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret eden Karaca'ya, geçmiş yıllarda uzun süre DKMP müdürü olarak görev yapan Alpaslan Katırcı da eşlik etti. Ziyarette, Bayburt'taki doğa koruma faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Vali Eldivan, Karaca'ya başarılar dileyerek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli ParklarHasan DemirciHalil KaracaBayburtSamsunGüncelYerelSon Dakika

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