Bayburt Fen Lisesi'nde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı paneli düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt Fen Lisesi'nde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı paneli düzenlendi

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Bayburt Fen Lisesi\'nde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı paneli düzenlendi
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Bayburt Fen Lisesi'nde Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserleri panelde ele alındı. Program, öğrencilerin Dağcı'nın edebi dünyasını ve eserlerini farklı yönleriyle tanımasına imkan sağladı.

Bayburt Fen Lisesinde, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerinin ele alındığı panel düzenlendi.

'Gurbet, Sürgün ve Vatan Çizgisinde Bir Hayat' başlığıyla gerçekleştirilen panelde Dağcı'nın eserleri, savaş, sürgün, vatan, hafıza, özlem ve ayrılık temaları üzerinden değerlendirildi.

Bayburt Fen Lisesi konferans salonundaki programın panel başkanlığını Zeynep Rana Yazgan üstlendi. Öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlarda Cengiz Dağcı'nın hayatı, Kırım'ın tarihi ve siyasal arka planı ile eserlerinde işlediği farklı temalar ele alındı.

Program, öğrencilerin Cengiz Dağcı'nın edebi dünyasını ve eserlerini farklı yönleriyle tanımasına imkan sağladı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatCengiz DağcıEdebiyatBayburtKültürEğitimKırımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Fen Lisesi'nde Kırım Tatarı yazar Cengiz Dağcı paneli düzenlendi - Son Dakika
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