Bayburt Fen Lisesi öğrencilerden Kutadgu Bilig paneli - Son Dakika
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Bayburt Fen Lisesi öğrencilerden Kutadgu Bilig paneli

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesi kapsamında Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, Kutadgu Bilig Okumaları ve il panelinde bir araya geldi. Öğrenciler, Yusuf Has Hacip'in eserinden hareketle yazarın duygu, düşünce ve görüşlerini ifade etti. Panel, belge ve ödül takdim töreniyle sona erdi.

29.02.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
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Bayburt Fen Lisesi öğrencilerden Kutadgu Bilig paneli

BAYBURT - Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesi ile hayata geçirilen Kutadgu Bilig Okumaları ve il paneli, Bayburt'ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kutadgu Bilig Okumaları ve İl Paneline İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, duygusal-duyuşsal becerilerinin geliştirilmesine ve eleştirel okuma becerisine sahip genç yazarların yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla yürütülen proje kapsamında öğrenciler, Yusuf Has Hacip'in 11'inci yüzyılda yazmış olduğu eserden hareketle yazarın duygu, düşünce ve görüşlerini ifade ettiler. Fen Lisesi öğrencileri Kutadgu Bilig'de dil, ahlak, mutluluk, akıl, akıbet, devlet yönetimi ve İslami yansımalar başlıklı değerlendirmelerde bulundular.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen panel, belge ve ödül takdim töreniyle sona erdi.

Bayburt Fen Lisesi öğrencilerden Kutadgu Bilig paneli
Kaynak: İHA

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