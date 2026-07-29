Bayburt Gastronomi Festivali Başlıyor

Bayburt mutfağının tanıtılması ve yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Bayburt Gastronomi Festivali, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Dede Korkut Şehir Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek festival kapsamında Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, şefler Ayvaz Akbacak ve Gürkan Topçu, MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli ile diyetisyen Hatice Nur Ege'nin katılımıyla gastronomi söyleşileri, mutfak sunumları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Programda, Bayburt mutfağının coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtılacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen festivalin bu yıl da Bayburt'un gastronomi değerlerinin tanıtımına katkı sunması beklenirken, etkinlikte yerel lezzetler, kadim mutfak kültürü ön plana çıkarılacak.

Festival, 31 Temmuz Cuma günü saat 14.30'da, 1 Ağustos Cumartesi günü ise saat 13.00'te başlayacak.