Bayburt İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü için veda programı düzenlendi

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen veda programında konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, plaket takdiminde bulunarak, "Bayburt'umuzun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" dedi.

Karşılıklı temennilerin iletildiği vedalaşma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT