Bayburt İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü için veda programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü için veda programı düzenlendi

Bayburt İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü için veda programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel için veda programı düzenlendi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, plaket takdiminde bulunarak, 'Bayburt'umuzun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yolları açık olsun' dedi.

22.08.2024 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet ve Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen veda programında konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, plaket takdiminde bulunarak, "Bayburt'umuzun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" dedi.

Karşılıklı temennilerin iletildiği vedalaşma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mustafa Eldivan, Jandarma, Jandarma, bayburt, Albay, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü için veda programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:58 ’’Artık istemiyorum’’ dedi Jose Mourinho’dan takıma ayar ''Artık istemiyorum'' dedi! Jose Mourinho'dan takıma ayar
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Bayburt İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü için veda programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement