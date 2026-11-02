Bayburt İl Müftülüğü Kaleardı Kursu\'nda sabır ve tevekkül sohbeti düzenledi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından yürütülen Her Ay Bir Konu Bir Konuk Projesi kapsamında Merkez Kaleardı Kur'an Kursu'nda öğrencilere yönelik sabır ve tevekkül konulu sohbet düzenlendi.

Müftü Yardımcısı Yener Kalender'in konuk olduğu programda, sabrın insan hayatındaki yeri, zorluklar karşısında metanetli olmanın önemi ve tevekkül anlayışı ele alındı.

Sohbette sabrın yalnızca sıkıntılara katlanmak olmadığı, kişinin karşılaştığı güçlükler karşısında umudunu koruması ve öfkesini kontrol edebilmesi anlamına geldiği belirtildi. Tevekkülün ise kişinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip gerekli çabayı gösterdikten sonra Allah'a güvenmesi olduğu ifade edildi.

Program, sabır ve tevekkülün günlük hayattaki önemine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra öğrencilerin konuya dair örnekler üzerinden görüşlerini paylaşmasıyla sona erdi.