Bayburt İl Müftüsü Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda imam hatipliliği anlattı - Son Dakika
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Bayburt İl Müftüsü Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda imam hatipliliği anlattı

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Bayburt İl Müftüsü Bektaş, İmam Hatipliler Haftası\'nda imam hatipliliği anlattı
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Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'İmam Hatipli Olmak' konulu konferans verdi. Bektaş, imam hatip okullarının ilim, hikmet ve irfan merkezleri olduğunu belirterek bu okulların milli birlik ve beraberliğe katkısına değindi.

Bayburt İl Müftüsü Basri Bektaş, İmam Hatipliler Haftası kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'İmam Hatipli Olmak' konulu konferans verdi.

Konferansta, imam hatipli olmanın taşıdığı manevi değerler, ilim ve ahlakla yetişmenin önemi ile gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesi ele alındı.

İmam hatip okullarının ilim, hikmet ve irfan merkezleri olduğunu ifade eden Bektaş, bu okulların milli birlik ve beraberliğe katkısına değindi. Kur'an ve sünnet ışığında doğru dini bilginin gelecek nesillere aktarılmasında imam hatip okullarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bektaş, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt İl Müftüsü Bektaş, İmam Hatipliler Haftası'nda imam hatipliliği anlattı - Son Dakika
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