Bayburt İl Protokolü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Görüştü

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Bayburt il protokolü, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere gittikleri Ankara'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştüler.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt İl Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettiler.

Bayburt il protokolünün Bakan Yerlikaya'ya yaptığı ziyarette, Bayburt'ta yapılacak projeler konuşuldu. Şehirle alakalı istişarelerin yapıldığı ziyarette, Vali Eldivan ve beraberindeki heyet Bakan Yerlikaya'ya misafirperverliğinden dolayı şükranlarını sundular. - BAYBURT