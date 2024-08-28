Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Üretim ve Planlama Toplantısı Düzenledi

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal üretimin planlaması hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız başkanlığında yapılan 'Tarımsal Üretim ve Planlama' toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ve şube müdürleri katılım sağladı. Toplantıda tarımsal destekleme modelleri anlatılarak, sunum yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçilerin yararına olacak her yeniliğin destekçisi ve takipçisi olunacağı vurgulandı.

Toplantı, yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından karşılıklı soru cevap şeklinde ilerledi. Toplantıda, 'Güçlü Tarım, Güçlü Türkiye, Güçlü Bayburt' mesajı verildi. - BAYBURT