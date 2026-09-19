Bayburt jandarması, Kızılay\'a gönüllü kan bağışıyla destek oldu

Bayburt jandarması, Kızılay'a gönüllü kan bağışıyla destek olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ihtiyacına katkı ve bağışın önemine dikkat çekmek için Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulundu. Etkinlikte hayat kurtarmadaki öneme dair farkındalık oluşturulurken toplumsal dayanışmaya katkı sağlandı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeli, kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak ve kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Kızılay'a gönüllü olarak kan bağışında bulundu.
Kan bağışı faaliyeti kapsamında İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay ekiplerine kan verildi. Çalışmayla kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu.
Jandarma personelinin gönüllü olarak katıldığı kan bağışı faaliyetinde, toplumsal dayanışmaya katkı sağlanırken düzenli kan bağışının önemi de vurgulandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?