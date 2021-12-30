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Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı Kahraman'dan BGC'ye ziyaret - Son Dakika

Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı Kahraman'dan BGC'ye ziyaret

30.12.2021 07:33
Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı Kahraman'dan BGC'ye ziyaret

Bayburt Madeni Sanatkarlar Odası, 6 Ocak 2022 tarihinde sandık başına gidiyor.

Bayburt Madeni Sanatkarlar Odası, 6 Ocak 2022 tarihinde sandık başına gidiyor. Oda başkanlığına adaylığını koyan sanayi esnafından Muharrem Kahraman Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, seçilmesi halinde esnafa kazandıracaklarını açıkladı.

İlk icraatının esnafın birlik ve beraberliğini sağlamak olacağını söyleyen Kahraman, Bayburt'tan bölgeye çok iş gönderildiğini belirterek, öncelikle bunun önüne geçebilecek birliktelikleri sağlayacağını belirtti. Bunu kendilerinin geçmişte 10 esnaf bir araya gelerek sağladığını söyleyen Kahraman, "Amacımız Bayburt'ta dışarıya iş göndermemek. Bunun için gerekli altyapımız var, bunu sağlayacağız" dedi.

Dükkan sıkıntısı çeken sanayi esnafının yanında olacağını söyleyen Kahraman, Naci Ağbal'dan alınan sözün takipçisi olacağını belirtti.

Gençosman mahallesindeki sanayiye TOKİ'nin girmesi ile oradaki sanayi esnafının dükkansız kalacağını söyleyen Kahraman, kurulan kooperatifle birlikte uyum içerisinde çalışarak, bu sorunu çözüme kavuşturacağını dile getirdi.

Madeni Sanatkarlar Odası'nın işlevsel hale getirmek için başkan aday olduğunu, kazanması halinde esnafın tüm sorunları ile ilgilenen bir oda haline getireceğini söyleyen Kahraman, çalışmak için göreve talep olduğunu ifade etti.

'Odalar aidat toplama mercileri değildir' diyen Kahraman, "Odalar esnafın tüm sorunlarına çözü üretecek yerlerdir. Biz oturmaya gelmiyoruz. Desinler için değil, çalışmak için geliyoruz" dedi.

Kahraman, üyeleri 6 Ocak'ta yapılacak kongreye davet ederek, destek istedi.

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ise, Muharrem Kahraman'a çıkmış olduğu yolda başarılar diledi. - BAYBURT

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Bayburt, Sandık, Esnaf, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı Kahraman'dan BGC'ye ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt Madeni Sanatkar Odası Başkan adayı Kahraman'dan BGC'ye ziyaret - Son Dakika
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