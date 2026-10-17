Bayburt Müftülüğü kadınlara yönelik irşat programında iyilik ve infakı anlattı - Son Dakika
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Bayburt Müftülüğü kadınlara yönelik irşat programında iyilik ve infakı anlattı

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Bayburt Müftülüğü kadınlara yönelik irşat programında iyilik ve infakı anlattı
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Bayburt Müftülüğü kadınlara yönelik irşat programları ve tefsir derslerini sürdürüyor. TDV Kadın Kolları Merkezinde Müftü Yardımcısı İlim Tatlı 'İslam'da İyilik ve İnfak' sohbeti yaptı; Diyanet Gençlik Merkezinde ise Mü'minün suresinin tefsiri okundu.

Bayburt Müftülüğü tarafından kadınlara yönelik düzenlenen irşat programları ve tefsir dersleri devam ediyor.

Programlarda dini konular ele alınırken İslam'ın günlük yaşama ilişkin öğütleri ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruluyor.

TDV Kadın Kolları Merkezinde düzenlenen programda, Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından 'İslam'da İyilik ve İnfak' konulu sohbet yapıldı. Sohbette, iyiliğin yalnızca maddi yardımla sınırlı olmadığı, güzel söz, paylaşma ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın da iyiliğin bir parçası olduğu belirtildi.

Bayburt Müftülüğünün kadınlara yönelik haftalık tefsir dersleri kapsamında Diyanet Gençlik Merkezinde Mü'minün suresinin tefsiri okundu. Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından gerçekleştirilen derste, surenin içerdiği mesajlar ve ayetlerin anlamları anlatıldı.

Kaynak: İHA
GençlikBayburtGüncelİyilikMüftüYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Müftülüğü kadınlara yönelik irşat programında iyilik ve infakı anlattı - Son Dakika
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