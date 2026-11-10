Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni Saray Bahçesi'nde başladı - Son Dakika
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Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni Saray Bahçesi'nde başladı

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Bayburt\'ta 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü töreni Saray Bahçesi\'nde başladı
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Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni Saray Bahçesi'nde yapıldı; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu; program saat 10.00'da Fuat Sezgin Salonu'nda sürecek.

Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saray Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Törende Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Saray Bahçesi'ndeki törenin ardından anma programı, saat 10.00'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenecek programla devam edecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni Saray Bahçesi'nde başladı - Son Dakika
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