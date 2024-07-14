Bayburt\'ta 15 Temmuz şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okundu

Yerel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tarihi Ulu Cami'de icra edilen Kur'an tilavetinden sonra Mevlid-i Şerif okundu. Hatim duasının yapılmasının ardından İl Müftüsü Bayram Danacı, tüm şehitler için dua etti.

Öte yandan 15 Temmuz Pazartesi günü öğle namazından önce tüm camilerde aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak. - BAYBURT