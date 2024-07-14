Bayburt'ta 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu

Bayburt\'ta 15 Temmuz şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

14.07.2024 10:12
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta tüm camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tarihi Ulu Cami'de icra edilen Kur'an tilavetinden sonra Mevlid-i Şerif okundu. Hatim duasının yapılmasının ardından İl Müftüsü Bayram Danacı, tüm şehitler için dua etti.

Öte yandan 15 Temmuz Pazartesi günü öğle namazından önce tüm camilerde aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Bayburt, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayburt'ta 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika
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