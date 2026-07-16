Bayburt\'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Kur\'an-ı Kerim Okundu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'taki camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatim duası yapıldı. Vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Eldivan, tarih boyunca vatan, millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu. - BAYBURT