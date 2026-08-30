Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Vali, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, şiirler, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreninin ardından program sona erdi.
Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde tören düzenlendi.
Törende, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, törene katılanların bayramını kutladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ardından askeri personel ve öğrenciler tarafından kahramanlık temalı şiirler okundu.
Bayburt barlarının sergilendiği halk oyunları gösterisi ise büyük beğeni topladı. Kutlama programı, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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