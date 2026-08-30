Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Caddesi'nde tören düzenlendi.

Törende, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ardından askeri personel ve öğrenciler tarafından kahramanlık temalı şiirler okundu.

Bayburt barlarının sergilendiği halk oyunları gösterisi ise büyük beğeni topladı. Kutlama programı, resmi geçit töreninin ardından sona erdi.