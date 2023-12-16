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Bayburt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Yardım Etti - Son Dakika
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Bayburt'ta 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Yardım Etti

Bayburt'ta bulunan Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'de İsrail zulmüne maruz kalan çocuklara bağışladı. Öğrencilerin bu örnek davranışı, Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi tarafından kabul edildi ve teşekkür edildi.

Bayburt\'ta 4-6 Yaş Kur\'an Kursu Öğrencileri Filistinli Çocuklara Yardım Etti
16.12.2023 - 08:44,
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Bayburt'ta 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladılar.

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Genç Osman 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyası dahilinde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'de İsrail zulmüne maruz kalan çocuklara gönderdiler.

Kur'an kursu öğreticileri Gülsüm Özkan ve Ayşe Şimşek rehberliğinde İl Müftülüğüne gelen minikler, harçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın'a teslim ettiler. Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi adına bağışları kabul eden Fatma Tuba Altın, minik öğrencilere teşekkür etti.

Minik öğrencilerin bu örnek davranışlarından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden İl Müftü Vekili Abdullah Aksoy, öğrencilere teşekkür ederek böylesi güzel davranışların kazandırılmasında emeği geçen aileleri ve Kur'an kursu öğreticilerini tebrik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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Genç Osman, Filistin, Bayburt, İsrail, Son Dakika

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