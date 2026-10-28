Bayburt'ta 4 köyün petrol potansiyeli raporu Vali Eldivan'a sunuldu - Son Dakika
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Bayburt'ta 4 köyün petrol potansiyeli raporu Vali Eldivan'a sunuldu

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Bayburt\'ta 4 köyün petrol potansiyeli raporu Vali Eldivan\'a sunuldu
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Bayburt'un dört köyü için hazırlanan petrol potansiyeli raporu Vali Mustafa Eldivan'a sunuldu. Görüşmede olası rezervler ve sondaj adımları değerlendirildi. Kent Konseyi daha önce jeolojik ve jeofizik sismik çalışma ile 2027 yatırım programı için başvuru yapmıştı.

Bayburt'un Ortaçimağıl, Saruhan, Kurbanpınar ve Uluçayır köylerindeki petrol potansiyelinin araştırılması ve olası sondaj çalışmalarına yönelik hazırlanan teknik rapor, Vali Mustafa Eldivan'a sunuldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Gümüşhane Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nafız Maden ve iş insanı Nurettin Memiş'i makamında kabul etti. Görüşmede, daha önce ön incelemeleri yapılan 4 köydeki petrol potansiyeli, muhtemel rezervlerin tespiti ve bundan sonraki süreçte izlenecek sondaj adımları değerlendirildi.

Öte yandan, Bayburt Kent Konseyi, kentin petrol potansiyelinin araştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) başvuruda bulunmuştu. Konsey, bölgede jeolojik ve jeofizik sismik çalışmaların yürütülmesini ve 2027 yılı yatırım programına alınmasını talep etmişti.

Çalışmalarla Bayburt'un yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Kent KonseyiBayburtEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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