Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş - Son Dakika
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Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş

Bayburt\'ta Asayiş Olaylarında Düşüş
07.07.2025 16:35
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Vali Eldivan, Haziran ayında asayiş olaylarında %51,5 düşüş yaşandığını açıkladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Bayburt'un Haziran ayı asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Vali Eldivan, bir önceki yıla oranla asayiş olaylarında düşüş yaşandığını belirtti.

Haziran ayında PKK/KCK'ya yönelik şehir ve kırsalda iki küçük çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir kişi tutuklandı. Vali Eldivan, "İl genelinde başka bir terör olayı veya operasyonu yaşanmadı" dedi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda, Haziran ayında meydana gelen 33 olayın yüzde 55'i kasten yaralama, yüzde 27'si tehdit, yüzde 9'u hakaret ve yüzde 3'ü kişilerin huzur ve sükununu bozma konularında gerçekleşti. Bu olayların tamamı aydınlatıldı. 2024 Haziran ayına göre olay sayısında yüzde 51,5 azalma sağlandı.

Malvarlığına karşı işlenen 6 olaydan biri dolandırıcılık, 3'ü evden hırsızlık, 2'si ise iş yeri ve kurumdan hırsızlık olarak kaydedildi. Bu olayların da tamamı aydınlatılarak, çözüme kavuşturuldu. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2024 Haziran ayına kıyasla yüzde 25 azalma görüldü.

Haziran 2025'te haklarında hapis cezası bulunan 11 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca ifade için aranan 7 kişinin ifadesi alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 23 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza ve 10 kök kenevir ele geçirildi. Vali Eldivan, "Uyuşturucu ile mücadelemiz artarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında bilişim suçları kapsamında 28 hesap tespit edildi. Tespit edilen suçların yüzde 43'ü asayiş, yüzde 25'i terör, yüzde 4'ü güvenlik, yüzde 7'si siber ve yüzde 21'i diğer konularla ilgili oldu.

Vali Eldivan, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve internet/telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Eldivan, "Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar" dedi ve özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara karşı sıfır tolerans gösterileceğini vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Asayiş Olaylarında Düşüş - Son Dakika

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