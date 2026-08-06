Bayburt\'ta Avcı Eğitim Kursu Duyurusu

Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 av sezonu öncesinde avcı eğitim kursu düzenlenmesi planlanıyor. Kursa katılacak avcı adaylarının, Bayburt DKMP İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları istendi.

Planlanan avcı eğitim kursunda katılımcılara, av ve yaban hayatının korunması, avcılık mevzuatı, av etiği, av güvenliği, silah güvenliği ve ilk yardım gibi konularda eğitim verilmesi öngörülüyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, ilgili mevzuat kapsamında avcılık belgesi almaya hak kazanabilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün duyurusunda, kursa katılmak isteyen avcı adaylarının İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurs başvuru talebinde bulunmaları gerektiği belirtildi.