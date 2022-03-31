Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde - Son Dakika
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Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde

31.03.2022 09:28
Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde

Bayburt Belediyesinin her Ramazan ayında organize ettiği geleneksel iftar etkinliklerinin adresi bu yıl Saray Bahçesinde kurulan iftar çadırı olacak.

Bayburt Belediyesinin her Ramazan ayında organize ettiği geleneksel iftar etkinliklerinin adresi bu yıl Saray Bahçesinde kurulan iftar çadırı olacak.

Belediyenin organizasyonunda hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün yüzlerce kişiye iftar hizmeti sunacak olan iftar etkinliğini Saray Bahçesinde kurulan iftar çadırında gerçekleştirecek. Saray Bahçesinde kurulan iftar çadırında vatandaşlar bu Ramazan'da ferah ve nezih bir ortamda iftar yapma imkanı bulacak.

Bayburt'ta iyiden iyiye Ramazan heyecanının hissedilmeye başladığını belirten Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Paylaşmanın, bereketin ve huzurun ayı Ramazan-ı Şerif yaklaşırken bizde hazırlıklarımızı son sürat sürdürüyoruz. Bu yıl ramazanın mutluluğunu Saray Bahçesi'nde kurduğumuz iftar çadırımızda vatandaşlarımızla paylaşmak adına hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Çadırımız hazır, burada 1000 kişi aynı anda iftar yapabilecek. Hayırsever vatandaşlarımız Bayburt Belediyesi olarak bizlerin organizasyonunda çadırımızda iftar düzenleyebilecekler. Ramazan ayında kurulan iftar çadırını çok önemli olarak görüyoruz. Çünkü ailelerinden uzakta üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve seyahat halinde olup da yolu şehrimize düşen yolcularımız gelip burada iftarlarını yapacaklar. Ben şimdiden Türkiye'mize ve tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyor, tüm vatandaşlarımızı Ramazan'ın mutluluğunu bizlerle paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde
Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde

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Hükmü Pekmezci, Bayburt, Ramazan, Saray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayburt'ta bu yıl iftar çadırı Saray Bahçesinde - Son Dakika


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