Bayburtlu esnaftan yeni kural: Önce siyaset konuşulmasını şimdi de para toplanmasını yasakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburtlu esnaftan yeni kural: Önce siyaset konuşulmasını şimdi de para toplanmasını yasakladı

Bayburtlu esnaftan yeni kural: Önce siyaset konuşulmasını şimdi de para toplanmasını yasakladı
04.06.2026 09:43  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta işlettiği çayevinde siyaset konuşulmasını yasaklayan Muhammet Elçi, bu kez de duygu sömürüsüne karşı para toplanmasını yasakladı. Elçi, kuralları müşteri huzuru için getirdiğini belirtti.

Bayburt'ta işlettiği çayevinde siyaset konuşulmasına izin vermeyen Kral lakaplı Muhammet Elçi, bu kez de işletmesinde para toplanılmasını yasakladı. Kentte yasaklarıyla bilinen Elçi, kuralları huzurun sağlanması için getirdiğini belirtti.

Yıldız Garajı'nda çay ocağı işleten Elçi, yıllar önce siyasi tartışmaların hakarete dönüşmemesi için çayevine, 'Burada siyaset konuşmak yasaktır' yazılı levhalar asmıştı. Elçi, müşterileri rahatsız eden para toplama girişimlerine karşı da yeni bir önlem alarak, 'Bu işyerinde izinli olsa bile para toplamak yasaktır' uyarısıyla işletmesine yeni bir kural getirdi. Çayevinde, müşterilerin huzurunu korumak amacıyla yüksek sesle konuşulmaması konusunda ayrıca uyarı levhası bulunuyor.

"Bu kapı herkese açık ama saygısızlığa müsaade etmem"

1979 yılından bu yana bu işi yaptığını söyleyen Elçi, 30 yıl hastane kantini ardından çayevi işletmeye başladığını anlattı. Siyaset yasağını, müşteriler arasında yaşanan hakaretlerin önüne geçmek için getirdiğini ifade eden Elçi, "Benim işletmeme her siyasi görüşten insan gelebilir. Bürokratımız, valimiz, belediye başkanımız, gurbetçi kardeşlerimiz gelir, bir bardak çayımızı içer. Ben bundan mutlu olurum. Bu kapı herkese açık ama kimsenin kimseye hakaret etmesine müsaade etmem. Seversin, sevmezsin ama saygılı olmak zorundasın" dedi.

"Duygu sömürüsüne karşı para toplanılmasını yasakladım"

Para toplama yasağını da bazı kişilerin çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapması nedeniyle koyduğunu dile getiren Elçi, sabah erken saatlerde iş yerini açıp ekmek parası için çalıştığını söyledi.

Elçi, "Ben sabah 04.30'da çay ocağımı açıyorum, ekmek parası için çay satmaya çalışıyorum. İşletmemi paspaslıyor, bardak yıkıyorum. Sen geleceksin, çocuğu kucağına alıp duygu sömürüsü yapacaksın. Böyle dünya yok. Bu yüzden para toplanmasını yasakladım" diye konuştu.

"Yazıyı görünce içeri giremiyorlar"

Uyarı levhasının ardından para toplamak isteyenlerin işletmeye giremediğini belirten Elçi, "Yazıyı görünce içeri giremiyorlar. Kimin ne için geldiğini anlıyoruz. Gruplar halinde gelip farklı noktalarda para topluyorlar. Biz merhametli bir toplumuz, dayanamayıp para veriyoruz. Ben de vatandaşlara 'vermeyin' diyorum. Buraya gelsinler, otursunlar, çayını içsinler, muhabbet etsinler ama duygu sömürüsüne izin vermem" ifadelerini kullandı.

"Kimse kimseyi rahatsız etmesin"

Müşterilerin huzuru için yüksek sesle konuşulmasına da izin vermediğini kaydeden Elçi, işletmesindeki kurallara herkesin uyduğunu ifade etti. Kurallara uymayanları işletmesinden çıkaran Elçi, "Diğer müşterilerimizi rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Yüksek sesle konuşanlar olduğu için bir uyarı daha astım. Herkes gelsin, çayını içsin, sohbetini yapsın ama kimse kimseyi rahatsız etmesin" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bayburt, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburtlu esnaftan yeni kural: Önce siyaset konuşulmasını şimdi de para toplanmasını yasakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam
İran’da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi İran'da binbaşıyı bıçaklayarak öldüren zanlı idam edildi
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın Son bir adım kaldı Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı
Müsavat Dervişoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bizim için yok hükmündesin Müsavat Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bizim için yok hükmündesin

09:28
Trump’a soğuk duş Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
Trump'a soğuk duş! Kongreden çıkan karar savaşı bitirebilir
09:27
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı Fener taraftarı ateş püskürüyor
Jhon Duran Galatasaray için gemileri yaktı! Fener taraftarı ateş püskürüyor
09:19
Dün geceye damga vuran görüntü Sadettin Saran’ın o hali taraftarı kahretti
Dün geceye damga vuran görüntü! Sadettin Saran'ın o hali taraftarı kahretti
09:08
Şener Üşümezsoy’dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege’deki ilde
Şener Üşümezsoy'dan ezber bozan deprem sözleri: İstanbul ve Yedisu hayal ürünü, asıl risk Ege'deki ilde
08:36
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi
08:28
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Can Polat cinayetinin arkasından o çete çıktı! Konumlarını bakın nasıl öğrenmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 09:46:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Bayburtlu esnaftan yeni kural: Önce siyaset konuşulmasını şimdi de para toplanmasını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.