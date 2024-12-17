Bayburt\'ta Çocuk Hakları İçin İş Birliği

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Bayburt Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturulması ve çocukların adalete erişim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Komisyon üyeleri, çocukların eğitim hayatında karşılaşabilecekleri hukuki ve sosyal sorunlar hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği talebinde bulundu. Çocukların haklarının korunması ve bu konuda öğretmenlerin bilinçlendirilmesi için düzenlenebilecek eğitim programları ve seminerlerin önemine dikkat çekildi.

Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, çocukların en iyi şekilde yetişmesi ve haklarının korunması için tüm kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, "Eğitimle adalet arasında güçlü bir bağ var. Çocuklarımızın haklarını bilmeleri ve gerektiğinde adalete erişimlerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu" dedi. - BAYBURT