Bayburt'ta çocuk koruma toplantısı risk altındaki çocukların erken tespitini ele aldı - Son Dakika
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Bayburt'ta çocuk koruma toplantısı risk altındaki çocukların erken tespitini ele aldı

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Bayburt\'ta çocuk koruma toplantısı risk altındaki çocukların erken tespitini ele aldı
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Bayburt'ta çocukların korunmasına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda risk altındaki çocukların erken tespiti ve ihmal ile istismardan korunma ele alındı.

Bayburt'ta, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında çocukların korunmasına yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Şube Müdürü Mehtap Ekici'nin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya ilgili birim personelleri katıldı.

Toplantıda, çocukların ihmal ve istismardan korunması, risk altındaki çocukların erken tespit edilmesi ve ihtiyaç duydukları desteğe zamanında ulaşabilmesi konuları üzerinde duruldu. Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasında kurumların görev ve sorumlulukları, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Çocukların güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürebilmeleri için eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yürütülen çalışmaların eş güdüm içinde sürdürülmesinin önemine değinilen toplantıda, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Kaynak: İHA
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