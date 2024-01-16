 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bayburt'ta çocukların kızaklı kar eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburt'ta çocukların kızaklı kar eğlencesi

Bayburt'ta çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden kızak ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendi. Mahalle ve sokak aralarında buldukları poşetlerle, plastik şişelerle kayan çocuklar, köpekleri Duman'ın da eşlik ettiği keyifli bir gün geçirdi. Evlerinin arkasında bulunan dik yolu kayak pisti haline getiren çocukların eğlenceli halleri renkli görüntüler oluşturdu.

16.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:24
Abone Ol

Bayburt'ta çocukların kızaklı kar eğlencesi

BAYBURT - Karın keyfini soğuk havaya aldırış etmeden kızak ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlenen çocuklar çıkarıyor.

Bayburt'ta mahalle ve sokak aralarında buldukları poşetlerle, plastik şişelerle kayarak eğlenceli vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlendiler. Sokakta buldukları köpeğe 'Duman' ismini veren ve aileleri gözetiminde köpeği sahiplenen çocuklar hep birlikte soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlenmeyi bildiler. Karda kayan çocuklara eşlik eden sadık dost 'Duman' ise çocukların kucağında kızak keyfi yaptı. Evlerinin arkasında bulunan dik yolu kayarak kendilerince kayak pisti haline getiren çocukların eğlenceli halleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Annesinden izin alıp kaymaya geldiğini söyleyen çocuklardan Eren Biber, "Karın keyfini çıkarıyoruz. Biz kayıyoruz, köpeğimiz Duman'da geliyor, bize eşlik ediyor. Biz onu, o da bizi seviyor" dedi.

Duman'ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden ve sabahtan beri birlikte vakit geçirdiklerini belirten bir diğer çocuk Kübra Kır, "Karın tadını kızakla, poşetle kayarak çıkarıyoruz. Köpeğimiz Duman da bizimle kaymayı çok seviyor, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz çok oyun oynamıyoruz, en çok kaymayı seviyoruz" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde kaymaya çıkan çocuklar, öğlen saatlerine kadar kayan çocuklar sonrasında kartopu oynayıp, kardan adam yaptılar.

Bayburt\'ta çocukların kızaklı kar eğlencesi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayburt, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta çocukların kızaklı kar eğlencesi - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt'ta çocukların kızaklı kar eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement