Bayburt\'ta protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı

Bayburt'ta Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programı, arife günü Gençosman Mahalle Odası'nda düzenlendi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş, Garnizon Komutanı Erdem Yeni, İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve STK temsilcilerinin yer aldığı programda vatandaşlarla bayramlaşılarak, beraberlik ve dayanışma duyguları paylaşıldı.
Gençosman Mahalle Odası'ndaki programda, Kurban Bayramı'nın huzur, kardeşlik ve dayanışma içinde geçmesi temenni edildi. - BAYBURT
