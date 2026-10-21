Bayburt\'ta gıda işletmelerinin etiket uyum süresi 31 Aralık 2026\'da sona eriyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda etiketlerinde kullanılan ifade ve görsellerle ilgili yeni kurallara ilişkin açıklamada bulunarak işletmelerin dikkat etmesi gereken son tarihi hatırlattı.

Tüketicilerin gıdalar hakkında doğru ve yanıltıcı olmayan bilgilere ulaşmasını amaçlayan düzenlemeler kapsamında ürün etiketlerinde kullanılan ifadeler ve görsellerle ilgili kurallar uygulanıyor. Gıda işletmecilerinin, ürünlerinin etiketlerini yeni düzenlemelere göre gözden geçirerek gerekli değişiklikleri belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmecilerine tanınan uyum süresinin 31 Aralık 2026'da sona ereceğini bildirdi.