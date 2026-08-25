Bayburt\'ta Hububat Hasadı Başladı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde hububat hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrolleri için hasat alanlarında çalışma yürütüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personel, hasat alanlarını ziyaret ederek biçerdöverleri kontrol etti. Kontrollerde, üreticilerin bir yıllık emeğinin kayıpsız şekilde hasat edilmesine yönelik incelemeler yapıldı.

Üreticilerin taleplerini dinleyen Köksal, hasat sezonunun kazasız, kayıpsız ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.