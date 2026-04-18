Bayburt'ta İş Sağlığı Eğitimi

18.04.2026 13:42
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birim ve tesislerde görev yapan sürekli işçilere, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen eğitimler, yüz yüze gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Beste Güven Tuluğ ile Uzm. Dr. Hasibe Kolcu, iş güvenliği uzmanları Kimya Mühendisi Şinasi Saatci ve Çevre Yüksek Mühendisi Muhammed İhsan Kahveci tarafından verilen eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin genel, hukuki, teknik ve sağlık konuları ele alındı. Eğitimlerde ayrıca çalışanların görev alanlarına ilişkin risk unsurları üzerinde duruldu.

Tamamlanan İlk grup eğitimlerin, planlanan takvim çerçevesinde diğer gruplara da verileceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı
152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu’nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü’den önemli değerlendirmeler 152. Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü'den önemli değerlendirmeler
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı Okul saldırıları sonrası bomba iddia: Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı
Galatasaray seçime gidiyor Tarih belli oldu Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
