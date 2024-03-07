Bayburt'ta Kadınlar Filistin İçin Hayır Panayırı Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Kadınlar Filistin İçin Hayır Panayırı Düzenlendi

Bayburt\'ta Kadınlar Filistin İçin Hayır Panayırı Düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Filistin'e destek amaçlı Hayır Panayırı düzenlendi. Panayırda, Bayburt'un yöresel yiyecekleri ve giysileri satışa sunuldu.

07.03.2024 08:38  Güncelleme: 08:44
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Filistin'e destek amaçlı Hayır Panayırı düzenlendi.

Dede Korkut Şehir Müzesi'nde kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bir hafta boyunca devam edecek olan 'Bayburt'ta Kadınlar Filistin İçin Tek Yürek' Hayır Panayırına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Elde edilecek gelirin Filistin'e bağışlanacağı Hayır Panayırında, Bayburt'un yöresel yiyecekleri ve giysileri satışa sunuldu. İsrail zulmüne maruz kalan başta Filistinli kadınlar olmak üzere, Filistin halkı yararına düzenlenen Hayır Panayırını gezen Başkan Pekmezci, emeği geçenlere teşekkür ederek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen Hayır Panayırındayız. Bütün geliri Gazze'deki insanlara aktarılacak. Bu açıdan mutluyuz ve bu çalışmayı destekliyoruz, inşallah amacına ulaşır ve o insanlara bir nebze olsun faydası olur diye ümit ediyorum" dedi.

Vali Eldivan ve eşi Meltem Eldivan beraberindeki il protokol üyeleriyle Hayır Panayırını ilgiyle gezdi, satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldılar. Filistin yararına düzenlenen Hayır Panayırında Bayburtlu kadınlara desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Vali Eldivan, "8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, eşim Meltem hanım ve Bayburtlu kadınların destekleriyle Filistin yararına Hayır Panayırı düzenlendi. Kadın Konukevi, ADEM Merkezi ve faaliyet gösteren kurslarımızdaki kadınların maharetleriyle yapılan ürünlerin satışı yapılıyor. Bizden sonra vatandaşlarımızın da alışveriş yapacağı el sanatı ürünlerinin, yiyeceklerin satışa sunulduğu güzel bir Hayır Panayırı oluyor. Sonuç itibariyle burada toplanan geliri Bayburtlu kadınlar adına Filistinli kadınlara göndereceğiz. Cuma gününe kadar etkinliklerimiz devam edecek, bir farkındalık oluşturmak için arkadaşlarımız etkinliklerini sürdürecekler. Bizim en büyük temennimiz hem kadınların hem sosyal hayatının iyi olması, hem de farkındalık oluşturarak ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak ticarette yer almaları. Hayır Panayırında, diğer etkinliklerde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, kadınlara teşekkür ediyorum. Ayrıca eşim Meltem hanım ve Aile Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcımız Sanem hanıma da gayretlerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim" diyerek konuştu.

Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi'nde Filistin yararına düzenlenen Hayır Panayırı, bir hafta boyunca edecek. Bugün elde edilen 18 bin lira Filistin'e bağışlanmak üzere İl Müftülüğüne teslim edildi. Hafta boyunca toplanan gelir ise gün gün İl Müftülüğüne teslim edilecek, daha sonra toplu bir şekilde Filistin'e gönderilecek. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kadınlar Filistin İçin Hayır Panayırı Düzenlendi - Son Dakika

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