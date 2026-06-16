Bayburt'ta Küçükbaş Hayvan Aşılama Faaliyetleri - Son Dakika
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Bayburt'ta Küçükbaş Hayvan Aşılama Faaliyetleri

Bayburt\'ta Küçükbaş Hayvan Aşılama Faaliyetleri
16.06.2026 11:52
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Aydıntepe'de küçükbaş hayvanlara aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor. Hayvan sağlığı güçleniyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme faaliyetleri devam ediyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda koyun ve keçilere çiçek, koyun-keçi vebası (PPR) ve brusella aşıları uygulanırken, kuzu ile oğlaklar küpelenerek, kayıt altına alınıyor.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, 2026 yılı hayvan sağlığı çalışmaları çerçevesinde ilçe genelinde küçükbaş hayvan işletmelerinde saha uygulamalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında koyun ve keçilere çiçek, koyun-keçi vebası (PPR) ve brusella aşıları yapılıyor. Kuzu ve oğlaklar da küpelenerek kayıt sistemine işleniyor. Uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadelenin güçlendirilmesi ve hayvan hareketlerinin izlenebilir hale getirilmesi sağlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal da Günbuldu köyünde yürütülen saha uygulamalarını yerinde takip etti. Köydeki çalışmalarda veteriner hekimler, hayvan sağlığı kontrollerinin yanı sıra üreticilere aşılama takvimi, küpeleme işlemleri ve kayıt sisteminin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aşılama ve küpeleme faaliyetleriyle küçükbaş hayvancılıkta kayıtlı üretimin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Aydıntepe, Bayburt, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta Küçükbaş Hayvan Aşılama Faaliyetleri - Son Dakika

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