Bayburt'ta Kurban Bağış Standı Açıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Kurban Bağış Standı Açıldı

Bayburt\'ta Kurban Bağış Standı Açıldı
22.05.2025 12:04
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Bayburt İl Müftülüğü, cami bahçelerinde kurban bağışı standı kurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Bayburt İl Müftülüğü, Ulu Cami, Yakutiye Camii ve Yusufiye Camii bahçesinde 'Kurban Bağış Standı' açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşların kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla bu sene de vekaletle kurban kesim organizasyonu düzenliyor. Bu kapsamda Bayburt İl Müftülüğü, vatandaşları vekalet yoluyla kurban bağışı konusunda bilgilendirmek ve bağışlarını kabul etmek amacıyla Ulu Cami, Yakutiye (Yeni) Camii ve Yusufiye Camii bahçesinde 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve Bağış Standı' kurdu. 5 Haziran tarihine kadar açık olacak bağış standına giden vatandaşlar, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında kurban bağışında bulunabilecekler. Vatandaşlar, il, ilçe müftülüklerine internet sitesinden de kurban bağışı yapabilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Kurban Bağış Standı Açıldı - Son Dakika

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