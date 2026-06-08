Bayburt’ta yıl sonu giyim sergisi açıldı - Son Dakika
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Bayburt’ta yıl sonu giyim sergisi açıldı

Bayburt’ta yıl sonu giyim sergisi açıldı
08.06.2026 10:46  Güncelleme: 10:47
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Bayburt Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı giyim ürünleri, Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulunda düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Sergide el emeği kıyafetler ve tekstil ürünleri yer aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı giyim ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulunda düzenlenen sergide, kadın kursiyerlerin kıyafet ve tekstil ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi dolaşarak, çalışmalar hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.

Sergide, özenle dikilen kıyafetlerin yanı sıra mutfaklarda, banyolarda kullanılan el emeği ürünler, çeyizlik eşyalar ve farklı tekstil çalışmaları yer aldı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt’ta yıl sonu giyim sergisi açıldı - Son Dakika

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