Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı giyim ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisi açıldı.
Kaleardı Şehit Halil Türkoğlu İlkokulunda düzenlenen sergide, kadın kursiyerlerin kıyafet ve tekstil ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi dolaşarak, çalışmalar hakkında usta öğreticilerden bilgi aldı.
Sergide, özenle dikilen kıyafetlerin yanı sıra mutfaklarda, banyolarda kullanılan el emeği ürünler, çeyizlik eşyalar ve farklı tekstil çalışmaları yer aldı.
Etkinliğe Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt’ta yıl sonu giyim sergisi açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?