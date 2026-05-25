Bayburt\'ta Matematik Öğretmeni Büşra Yiğit Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta görev yapan matematik öğretmeni Büşra Yiğit, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulunda matematik öğretmeni olan Kocaelili Büşra Yiğit'in vefatı, görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencileri arasında üzüntüye neden oldu.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yiğit'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajlarda, Yiğit'in ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı dilendi.

Yarın öğle namazına müteakip Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Derince Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yiğit'in cenazesi, Bağçeşme Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BAYBURT