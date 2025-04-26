Bayburt İl Müftülüğünce lise öğrencilerine yönelik etkinlik organize edildi. İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Diyanet Gençlik Merkezinde Bayburt Fen Lisesi öğrencileri ağırlandı. Merkezde öğrencileri karşılayan Müftü Danacı, öğrencilere Gençlik Merkezinin tanıtımını yaparak, müftülüğün gençlik çalışmalarını anlattı. Merkezin tanıtılmasının ardından merkezde bulunan oyun alanlarında öğrencilerle oyunlar oynandı. Programda Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Ömer Coşar ve gençlik koordinatörleri de hazır bulundu. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Öğrencilere Etkinlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?