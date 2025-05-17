Bayburt\'ta Okçuluk Turnuvası Düzenlendi

Bayburt'ta Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde okçuluk turnuvası düzenlendi.

Genç Osman Stadyumu'nda Gençlik Haftası nedeniyle düzenlenen 'Okçuluk Turnuvası' gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Gençlik Merkezi liderleri gözetiminde turnuvaya hazırlanan gençler, hedefi tam 12'den vurmak için birbirleriyle yarıştılar. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri takdim edildi. - BAYBURT