Bayburt'ta PVC Ürün Denetimi - Son Dakika
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Bayburt'ta PVC Ürün Denetimi

Bayburt\'ta PVC Ürün Denetimi
12.06.2026 10:18
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Bayburt'ta PVC kapı ve pencere üreticilerine yönelik ürün güvenliği denetimi yapıldı.

Bayburt'ta PVC kapı ve pencere üretimi yapan işletmelere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirildi.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan denetimlerde, ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğu incelendi.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kontrollerde, il genelinde faaliyet gösteren PVC kapı ve pencere üreticilerinin mevzuata uygun üretim yapıp yapmadığı denetlendi.

Denetimlerde, piyasaya sunulan ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğu, güvenli kullanıma elverişli olup olmadığı ve kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığı değerlendirildi.

Vatandaşların güvenli ürünlere ulaşması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta PVC Ürün Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nezaket Özdemir Nezaket Özdemir:
    eski zamanlarda bu işler böyle sıkı denetlenmiyo değişen dünya eski geleneğini unutmasın diye diyorum 0 0 Yanıtla
  • Tuba Morkoç Tuba Morkoç:
    ya devamı gelir mi bence başlasak çok iyi olmuş da arkası getirmeli şimdi bu denetimler kapsamlı olması lazım tüm illerde aynı şekilde yapılsın başka şeyler de kontrol edilsin fakat sonrasında cezalar uygulanıyo mu onu merak ediyorum çünkü denetim yapıp ceza vermezse boş işe yarar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Can Mehmet Can:
    harika bir gelişme açıkçası bu tür denetimler eskiden çok az yapılıyordu ama şimdi gördüğüm kadarıyla devlet daha ciddi davranmaya başladı kalite kontrolleri artık ciddiye alınıyo ve bu da toplumun genel kültür seviyesinin yükselişinin bir göstergesi bence insanlar artık kaliteli ürün istiyo 0 0 Yanıtla
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