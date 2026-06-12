Bayburt\'ta PVC Ürün Denetimi

Tuba Morkoç:

ya devamı gelir mi bence başlasak çok iyi olmuş da arkası getirmeli şimdi bu denetimler kapsamlı olması lazım tüm illerde aynı şekilde yapılsın başka şeyler de kontrol edilsin fakat sonrasında cezalar uygulanıyo mu onu merak ediyorum çünkü denetim yapıp ceza vermezse boş işe yarar