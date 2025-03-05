Bayburt\'ta Ramazan Kolisi Hazırlığı

Yerel

Bayburt'ta ortaokul öğretmen ve öğrencilerinin destekleriyle hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

Bayburt Ortaokulu tarafından başlatılan Ramazan kolisi kampanyasında Ramazan kolileri öğretmen ve öğrencilerin destekleriyle hazır hale getiriliyor. Özenle hazırlanan erzak kolileri, eksiklerin tamamlanmasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Koli içlerine bırakılan bakliyat, şeker, un, yağ, salça gibi temel gıda malzemeleri okuldaki bir odada toplanıp, istifleniyor. Daha sonra öğretmenler gözetiminde yiyecekler kolilenerek ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor. Başlatılan kampanyayla, öğrencilerde paylaşma duygusunu geliştirme ve eldekini ihtiyaç sahibiyle bölüşme duyguları hedefleniyor. - BAYBURT