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Bayburt'ta Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bayburt'ta Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen saha tatbikatında yangın, deprem ve ilkyardım uygulamaları gerçekleştirildi. Tatbikatta afetlere karşı bilinçli ve hazır olma hedeflendi.

Bayburt\'ta Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi
20.12.2023 - 11:45,
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bayburt Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı' dahilinde düzenlenen saha tatbikatı, tatbikat alanında destek çözüm ortakları ve ana çözüm ortaklarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personellerince '2023 Yılı Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı' gereğince destek ve çözüm ortaklı kurumların da katılımıyla yapılan saha tatbikatında yangın tatbikatı, deprem tatbikatı gerçekleştirildi, ilkyardım uygulamaları, yangında ve yaralanmalarda tahliye yöntemleri uygulamalı bir şekilde kurum çalışanlarına anlatıldı. Bayburt'taki kamu kurum personellerin katılımıyla düzenlenen saha tatbikatında 'Deprem Değil Tedbirsizlik Öldürür' mesajı verilerek, afetlere karşı bilinçli ve hazır olma hedeflendi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bayburt'ta Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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